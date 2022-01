Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Duel au sommet avec Barcelone pour le «nouveau Vinicius» ?

Publié le 12 janvier 2022 à 1h00 par A.C.

Les routes du Real Madrid et du FC Barcelone pourraient se croiser sur le marché des transferts, au cours des prochains mois.

On ne compte plus les pépites brésiliennes que se sont disputés les deux grands d’Espagne. Il y a eu Neymar, qui devait être le gros coup de Florentino Pérez au Real Madrid, mais qui a finalement opté pour le FC Barcelone de Lionel Messi. A l’inverse, Vinicius Jr semblait être lui promis aux Catalans, mais a plutôt opté pour les Merengue et après quelques saisons d’adaptation il semble enfin montrer toute l’étendue de son talent. Un nouvel épisode pourrait se produire au cours des prochains mois, puisque le Real Madrid et le FC Barcelone se disputeraient le nouveau prodige du football brésilien.

Endrick un talent d’à-peine 15 ans