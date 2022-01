Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Ousmane Dembélé fixé sur sa destination en cas de départ ?

Publié le 11 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé continue plus que jamais ses négociation en coulisses avec la direction du club catalan qui n’a pas abandonné l’idée le prolonger, loin de là. Mais en cas de départ, l’attaquant français devrait prendre la direction l’Angleterre…

Au même titre que Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat à Barcelone en juin prochain, et diverses options sont évoquées pour l’avenir de l’attaquant français de 24 ans. Si la presse espagnole avait jeté un sérieux coup de froid sur l’avancée des négociations entre les deux parties en fin d’année 2021, il semblerait que les discussions soient reparties de plus belle ces dernières semaines, et Xavi a pris position sur le cas Dembélé en conférence de presse il y a quelques jours : « Quoi qu'il arrive avec son avenir, il continuera à être un joueur important pour nous », a clairement indiqué l’entraîneur du FC Barcelone.

Le Barça est fixé sur les conditions de Dembélé

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe consacre un large dossier aux coulisses du feuilleton Ousmane Dembélé et assure que Xavi est toujours autant déterminé à boucler au plus vite sa prolongation de contrat, souhaitant faire de l’ancien Rennais son leader d’attaque pour les années à venir. Selon le quotidien sportif, les conditions financières fixées par le clan Dembélé seraient claires : une prime à la signature de 40M€ + un salaire annuel brut de 40M€, ainsi qu’un projet sportif convenant à Dembélé. Et selon une source proche, l’entourage du joueur serait plutôt « serein » quant à la suite de ces négociations en coulisses. Pourtant, les prétendants sont au rendez-vous pour Ousmane Dembélé…

Le PSG est hors-course, mais…

L’Equipe indique que le PSG, après mûre réflexion, aurait finalement décidé de se retirer de la course à la signature libre d’Ousmane Dembélé, même si le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid semble déjà acté pour l’été prochain comme le10sport.com vous l’a indiqué la semaine passée. Autre prétendant annoncé ces derniers temps : le Bayern Munich, mais avec la prolongation actée de Kingsley Coman, là encore cette option a pris un sérieux coup de froid. En revanche, le quotidien sportif assure que Dembélé garde une cote intacte chez les cadors de Premier League, et notamment du côté de Chelsea où Thomas Tuchel apprécie tout particulièrement son profil depuis leur collaboration au Borussia Dortmund. L’Angleterre devrait donc être son point de chute logique si Dembélé ne parvient pas à trouver un accord avec le FC Barcelone.