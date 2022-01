Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale, Marcelo... Une décision radicale prise par Pérez !

Publié le 11 janvier 2022 à 13h00 par A.C.

L’effectif du Real Madrid pourrait connaitre énormément de changements au cours du prochain mercato estival.

Après avoir été plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières années, le Real Madrid semble vouloir revenir sur le devant de la scène. Le président Florentino Pérez semble planifier le retour des Galactique , avec Kylian Mbappé qui devrait être le chef de file ! En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le Français peut d’ailleurs négocier avec le Real Madrid dès le 1er janvier prochain, même si le tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions pourrait retarder les choses. Il n’est pas la seule star suivie, puisque Pérez rêverait de l’associer à Erling Haaland, l’autre grand prodige du football européen.

Bale, Isco et Marcelo ne seront pas prolongés