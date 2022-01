Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a glissé le nom de son successeur à Al-Khelaïfi !

Publié le 11 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

Plus que jamais sur le départ du PSG, Kylian Mbappé aurait conseillé sa direction pour le recrutement de son successeur. Et le nom glissé par l'attaquant est celui d'Ousmane Dembélé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ libre de Kylian Mbappé se confirme d'heure en heure. Et pour cause, l'international français, qui avait réclamé son départ du PSG l'été dernier, n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, l'avenir du Champion du monde se dirige bel et bien vers le Real Madrid, qui avait déjà tenté de le recruter l'été dernier. Le PSG de son côté se met en quête de son successeur.

Mbappé recommande Dembélé au PSG