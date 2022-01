Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Pierre Ménès sur une arrivée de Paqueta à Paris !

Publié le 11 janvier 2022 à 7h45 par B.C.

Alors que Leonardo souhaiterait récupérer Lucas Paqueta au PSG, Pierre Ménès n’est pas convaincu par une arrivée du joueur de l’OL dans la capitale.

Depuis son éclosion au Brésil, Lucas Paqueta est l’un des chouchous de Leonardo. L’actuel directeur sportif du PSG est à l’origine de sa venue à l’AC Milan en 2019 et souhaitait le récupérer en 2020, mais l’international auriverde a finalement choisi de rejoindre l’OL. Un choix qui n’a pas incité Leonardo à lâcher l’affaire puisque selon L’Équipe , Lucas Paqueta serait l’une des cibles prioritaires du PSG en vue de la saison prochaine. Ce qui ne convainc absolument pas Pierre Ménès.

« Quel besoin a le PSG de prendre Paqueta ? »