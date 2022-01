Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès réclame un cadre du RC Lens à Paris !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h45 par B.C.

Alors que Seko Fofana fait l’unanimité au RC Lens, Pierre Ménès estime que le PSG devrait se positionner sur le milieu ivoirien.

Grâce à ses excellentes prestations avec le RC Lens, Seko Fofana s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ce qui pourrait l’amener à plier bagage à l’issue de la saison. Dernièrement, Antony Mendez, l’un des conseillers de Fofana, se prononçait sur un possible départ du milieu ivoirien vers l’OM ou le PSG. « Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement », confiait-il à Foot Mercato . Et aux yeux de Pierre Ménès, Seko Fofana serait une recrue idéale pour le PSG.

« Seko Fofana en ce moment, il dévore tous les milieux du PSG à lui tout seul »