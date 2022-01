Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM… Le clan Seko Fofana lâche un énorme message à Leonardo et Longoria !

Publié le 6 janvier 2022 à 19h10 par B.C.

Impressionnant sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana pourrait rapidement devenir l’un des joueurs les plus convoités de la Ligue 1. Antony Mendez, l’un des conseillers du milieu, s’est prononcé sur son avenir, évoquant notamment la possibilité d’une arrivée au PSG ou à l’OM.

Depuis le début de la saison, Seko Fofana impressionne dans l’entrejeu du RC Lens, au point d’être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Le milieu ivoirien enchaîne les prestations de haute volée et se montre décisif, en témoigne son doublé face au LOSC cette semaine permettant aux Sang et Or d’obtenir leur billet pour les 8es de finale de la Coupe de France. Alors que Seko Fofana fêtera ses 27 ans en mai prochain, certains observateurs s’interrogent dès maintenant sur l’avenir du joueur et estiment que ce dernier a le niveau nécessaire pour évoluer dans un top club, à l’instar de l’OM, intéressé par ses services ces derniers mois, ou même le PSG. Interrogé par Foot Mercato , Antony Mendez, l’un des conseilleurs de Fofana, s’est prononcé sur le sujet.

« Le PSG ou l’OM ? Ils connaissent très bien le profil de Seko »