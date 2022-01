Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante prise par Icardi pour son avenir ?

Publié le 6 janvier 2022 à 19h45 par G.d.S.S.

Malgré les positions très éloignées du PSG et de la Juventus sur les modalités d’un possible transfert de Mauro Icardi cet hiver, de son côté, le buteur argentin était prêt à rejoindre le club turinois pour un simple prêt de six mois.

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du PSG, Mauro Icardi finira-t-il ou non par quitter le Parc des Princes ? Il a beaucoup été question d’un intérêt de la Juventus Turin ces derniers jours pour le buteur argentin, mais à en croire les dernières tendances, les positions entre les deux clubs sont beaucoup trop éloignées : le PSG exige un transfert sec pour Icardi, tandis que le Juve ne bougera pas autrement que pour un prêt d’une durée de six mois. Et qu’en est-il pour le principal intéressé ?

Icardi prêt à aller en prêt à la Juve