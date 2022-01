Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En interne, Lionel Messi a choqué le vestiaire du PSG après son arrivée !

Publié le 6 janvier 2022 à 23h15 par B.C.

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, l’attitude de Lionel Messi, humble et discret, aurait surpris positivement au sein du PSG.

L’année 2021 aura incontestablement été marquée par l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Malgré de longues discussions entre le FC Barcelone et l’attaquant argentin, ce dernier n’a pas pu prolonger son bail en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Un déchirement pour Lionel Messi, contraint de quitter la Catalogne après dix-sept saisons passées du côté du Camp Nou. À l’inverse, le PSG a su saisir cette opportunité inespérée afin de s’attacher les services du désormais septuple Ballon d’Or sans avoir à débourser d’indemnité de transfert. Depuis le début de la saison, c’est donc à Paris qu’évolue Lionel Messi, qui tente encore aujourd’hui de s’adapter à sa nouvelle vie. En interne, La Pulga ferait en tout cas l’unanimité quelques mois après sa venue.

Lionel Messi a surpris le PSG