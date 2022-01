Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Seko Fofana au PSG ? La réponse de Pierre Ménès !

Publié le 7 janvier 2022 à 7h15 par T.M.

Impressionnant avec le RC Lens, Seko Fofana pourrait avoir sa place au PSG selon certains. Toutefois, Pierre Ménès semble douter d’une telle opération.

Capitaine du RC Lens, Seko Fofana enchaine les prestations de haut niveau. Le joueur de Franck Haise pourrait donc ne pas s’éterniser dans le nord de la France et rejoindre ainsi un plus grand club en Europe. Le PSG ? Ce jeudi, pour Footmercato , Antony Mendez, l’un des conseillers de Fofana, a évoqué cette possibilité, confiant : « Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement ».

« Pas assez bling-bling pour le PSG »