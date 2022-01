Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros départ provoqué par l'arrivée de Bernardoni ?

Publié le 7 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Cet hiver, l’ASSE doit faire également rentrer de l’argent dans les caisses. Des départs sont donc à prévoir et celui d’Etienne Green pourrait notamment intervenir.

Etienne Green étant actuellement blessé, l’ASSE avait pour but de recruter un gardien en janvier. Alors que les noms de Steve Mandanda et de Sergio Rico ont circulé, c’est finalement Paul Bernardoni qui a rejoint l’effectif de Pascal Dupraz. Comme annoncé par le10sport.com, un accord a été trouvé avec Angers pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Bernardoni va donc finir la saison à l’ASSE et cela pourrait ne pas être sans conséquence…

Un départ de Green ?