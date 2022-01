Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernardoni pourrait déjà une énorme victime en interne !

Publié le 6 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Alors que l'ASSE vient d'obtenir le prêt de Paul Bernardoni, les Verts pourraient songer à vendre Etienne Green, qui représente l'une des plus importantes valeurs marchandes de l'effectif.

Bien décidée à se renforcer cet hiver, l'ASSE a obtenu le prêt de Paul Bernardoni, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Et pour cause, Pascal Dupraz voulait un gardien pour remplacer Etienne Green blessé au moins jusqu'en février. Mais pas seulement. En effet, alors que les Verts se battent pour leur maintien en Ligue 1, le nouvel entraîneur de l'ASSE souhaitait récupérer un gardien d'expérience à un poste où Etienne Green (21 ans) et Stefan Bajic (20 ans) étaient en concurrence.

L'ASSE disposée à vendre Green ?