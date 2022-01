Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un crack de Dupraz sur le départ ?

Publié le 6 janvier 2022 à 15h10 par La rédaction

Considéré comme l’un des grands talents de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath pourrait bien ne pas poursuivre l’aventure avec les Verts.

En ce début de mercato hivernal, l’ASSE se montre très active dans le sens des départs. En effet, après Joris Gnagnon et Bakary Sako, ce sont Paul Bernardoni et Sada Thioub qui viennent de rejoindre l’effectif de Pascal Dupraz tandis que Jean-Philippe Mateta va prochainement suivre selon les informations dévoilées par le10sport.com. Ça bouge au rayon des arrivées, mais des départs sont également à prévoir. L’ASSE doit également faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour cela, les Verts pourraient se séparer d’un de leurs talents.

Un départ pour Gourna-Douath ?