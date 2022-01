Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz est déjà conquis par le recrutement des Verts !

Publié le 6 janvier 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Comme révélé par le10sport.com, l'ASSE a réalisé deux jolis coups en obtenant les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub qui débarquent tous les deux en provenance d'Angers. Pascal Dupraz se réjouit de l'arrivée de ces deux joueurs.

Comme attendu, l'AS Saint-Etienne est très active en ce début de mercato. Il faut dire que les Verts ont vu filer cinq joueurs importants pour la CAN à savoir Denis Bouanga, Wahbi Khazri, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saïdou Sow. Le mois de janvier s'annonce donc difficile et crucial dans la lutte pour le maintien alors que les Verts sont actuellement derniers de Ligue 1. Par conséquent, le club ne chôme pas sur le marché et a déjà bouclé l'arrivée de trois recrues. Après Bakary Sako, ce sont les prêts de Sada Thioub et Paul Bernardoni qui ont été officialisés. La finalisation de ces deux dossiers étaient d'ailleurs révélée en exclusivité par le10sport.com. Et Pascal Dupraz ne cache pas sa joie de voir débarquer deux nouveaux renforts.

Dupraz se réjouit du double coup à Angers