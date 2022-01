Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz sur le point d’être snobé sur le marché hivernal ?

Publié le 6 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Intéressée par le profil d’Antonin Bobichon dans le cadre du mercato hivernal, l’ASSE serait condamnée à échouer dans ce dossier au vu du rapprochement entre l’AS Nancy-Lorraine et le milieu de terrain d’Angers.

Juste après l’ultime match disputé et perdu par l’ASSE face au FC Nantes (1-0) avant la trêve hivernale, Pascal Dupraz demandait des renforts à la direction stéphanoise bien que le club traverse une passe financière difficile. « Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ». Et après Bakary Sako, tout en attendant Paul Bernardoni et Sada Thioub, l’ASSE peut-elle continuer son projet renouvellement d’effectif avec Antonin Bobichon ?

Bobichon ne devrait pas suivre Bernardoni et Thioub