Mercato - ASSE : Dupraz met déjà la pression pour le mercato !

Publié le 23 décembre 2021 à 10h00 par Th.B.

S’étant incliné pour sa première opposition en Ligue 1 avec l’ASSE, Pascal Dupraz a assuré qu’il allait falloir des renforts cet hiver afin de lui permettre de réussir son opération maintien.

Pour sa première en Ligue 1 sur le banc de l’ASSE après une victoire en 32èmes de Coupe de France face à Lyon - La Duchère dimanche dernier (1-0), Pascal Dupraz n’a pas su enchaîner à l’occasion de la réception du FC Nantes mercredi soir. Les Verts se sont une nouvelle fois inclinés face au réalisme nantais et à l’agilité de Randal Kolo Muani pour son but (1-0). De quoi finir l’année civile sur une mauvaise note pour le nouvel entraîneur de l’ASSE qui va devoir vivre les fêtes de fin d’année en tant que lanterne rouge de Ligue 1. Et afin de réussir son opération maintien dans l’élite du football français de l’ASSE, Dupraz exige des renforts divers au cours du mercato hivernal.

« Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l’équipe »