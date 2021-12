Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Raiola pourrait rendre un grand service à Laporta dans ce dossier chaud !

Publié le 23 décembre 2021 à 7h00 par D.M.

Ne rentrant plus dans les plans de Xavi, Sergino Dest pourrait retourner à l'Ajax Amsterdam et être échangé contre Noussair Mazraoui.

Arrivé en octobre 2020 au FC Barcelone en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergino Dest n’est pas parvenu à convaincre Xavi. Le latéral droit à déçu son entraîneur, notamment lors de la dernière rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 décembre dernier (3-0). Les dirigeants du FC Barcelone verraient d’un bon œil son départ lors du prochain mercato hivernal. Les options Bayern Munich et Chelsea ont été évoquées par la presse espagnole, mais Sergino Dest pourrait finalement retourner aux Pays-Bas.

Mazraoui, représenté par Raiola, échangé contre Dest ?