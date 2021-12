Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tenté de piller… Pep Guardiola !

Publié le 23 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola a su calquer sa philosophie à Manchester City. Une réussite qui semble plaire au Barça qui en l’espace de quelques mois a bouclé les arrivées de trois joueurs et bien d’autres auraient pu également venir.

Le FC Barcelone est, en atteste la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur en novembre dernier, en pleine période de reconstruction. Et cette révolution souhaitée par Joan Laporta a déjà débutée avec notamment le retour pour les six prochains mois de Dani Alves au FC Barcelone. Cependant, comme The Athletic et bien d’autres médias l’ont révélé ce mercredi, un accord aurait été trouvé entre Manchester City et Ferran Torres pour le transfert de l’international espagnol cet hiver. Et cette opération aurait pu ne pas être un cas isolé entre les deux clubs.

Outre Garcia, Agüero et Torres, le Barça a tenté d’autres coups à City