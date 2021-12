Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Paul Pogba !

Publié le 23 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs pour accueillir Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United songerait entre autres à un renouvellement de son contrat chez les Red Devils.

On prend les mêmes et on recommence ? L’été dernier, le PSG a en grande partie dévalisé le marché des agents libres en mettant la main sur Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Et en ce qui concerne le prochain mercato estival, Leonardo et la direction sportive parisienne pourraient en faire de même. Paul Pogba, dont le contrat expire en juin prochain, semblait jusqu’à peu ne pas vraiment se rapprocher d’une prolongation de contrat à Manchester United. Néanmoins, la donne aurait changé.

Pogba songe notamment à une prolongation de contrat