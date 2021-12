Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme ultimatum lancé à Paul Pogba !

Publié le 22 décembre 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba pourrait partir dès le mois de janvier. Alors que le PSG et d'autres écuries européennes seraient à l'affût pour La Pioche, Ralf Rangnick envisagerait de la vendre à une condition : si elle confirmait son intention de ne pas prolonger.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort sur le marché, et ce, à un prix qui défie toute concurrence. En effet, le directeur sportif du PSG a recruté quatre joueurs de classe mondiale pour 0€, à savoir Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Alors que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Leonardo aimerait répéter cet exploit avec lui. Toutefois, Manchester United voudrait à tout prix éviter un départ libre et gratuit pour son numéro 6.

Manchester United compte vendre Paul Pogba si...