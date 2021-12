Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à relancer le feuilleton Pogba ?

Publié le 22 décembre 2021 à 0h45 par B.C.

En pleine réflexion sur son avenir, Paul Pogba serait toujours dans le viseur du Real Madrid.

Actuellement dans sa dernière année de contrat à Manchester United, Paul Pogba laisse planer le doute pour son avenir. Alors que les Red Devils ont déjà dégainé une offre de prolongation à leur star, cette dernière tarde à donner une réponse et souhaite prendre un temps de réflexion, alors que les pistes sont nombreuses pour son avenir. Déjà intéressé lors du dernier mercato estival, le PSG serait toujours attentif à la situation de Paul Pogba, tout comme la Juventus ou encore le FC Barcelone. Longtemps cité parmi les prétendants au champion du monde tricolore, le Real Madrid serait également sur le coup.

Le Real Madrid n’oublie pas Pogba