Mercato - PSG : Le dossier Pogba prendrait un gros tournant !

Publié le 21 décembre 2021 à 0h45 par Th.B.

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait notamment rebondir au PSG qui semblerait prêt à l’accueillir l’été prochain. Cependant, la Juventus serait toujours une possibilité pour Pogba.

Et si Paul Pogba filait entre les doigts du PSG à l’occasion du prochain mercato estival ? Certes, le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour accueillir le champion du monde tricolore. Cependant, la concurrente serait rude dans la course à la signature de Paul Pogba. Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient également des vues sur le milieu de terrain de Manchester United dont le contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison. D’ailleurs, Pogba pourrait retourner en terrain déjà conquis.

La Juventus, une option toujours d’actualité pour Paul Pogba ?