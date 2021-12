Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à jouer un mauvais tour à Leonardo pour Haaland ?

Publié le 20 décembre 2021 à 21h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG aurait fait d'Erling Haaland sa priorité. Cependant, Pep Guardiola pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo dans ce dossier.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé voit toujours son avenir être incertain. L’international tricolore n’a pas encore pris officiellement sa décision pour la suite de sa carrière. Mais le PSG n’est pas à l’abri de voir sa star quitter le club à l’issue de la saison. Ainsi, même si la direction parisienne espérerait encore voir l’attaquant de 23 ans étendre son engagement, Leonardo se serait déjà penché sur la succession de Kylian Mbappé. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler en exclusivité, Erling Haaland serait l’une des priorités du directeur sportif du PSG en cas de départ du champion du monde 2018. Cependant, le leader de la Ligue 1 n’est pas seul sur le dossier. Et il pourrait bien voir l’un de ses principaux concurrents lui jouer un mauvais tour.

Manchester City veut recruter Haaland cet hiver