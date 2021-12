Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut récupérer deux autres stars de l’écurie Raiola !

Publié le 20 décembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Habitué à collaborer ces dernières années avec Mino Raiola, qui est très proche de Leonardo et du Qatar, le PSG semble avoir une belle ouverture avec deux stars collaborant avec le célèbre agent et qui sont annoncées en instance de départ pour les mois à venir : Erling Haaland et Matthijs de Ligt.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club de la capitale par le Qatar en 2011, nombreux sont les joueurs à avoir été placés par Mino Raiola au Parc des Princes : Maxwell, Gregory Van der Wiel, Zlatan Ibrahimovic, Moise Kean, Mitchel Bakker, Xavi Simons, Gianluigi Donnarumma… Le célèbre agent, proche de Leonardo, a multiplié les affaires avec le PSG depuis le rachat il y a dix ans, et il semblerait que cette collaboration pour le moins fructueuse soit bien partie pour continuer dans les mois à venir.

De Ligt, une possibilité pour le PSG

Interrogé par NOS dimanche, Mino Raiola a lâché une petite bombe en annonçant le départ à venir de Matthijs de Ligt (22 ans) malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 pour le robuste défenseur néerlandais de la Juventus Turin. Et son agent indique très clairement que le PSG est un point de chute potentiel pour lui : « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt en tant que ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... », indique Raiola. Reste à savoir si Leonardo sera intéressé par le profil de Matthijs de Ligt vu que le PSG compte déjà un nombre important de défenseurs centraux dans ses rangs (Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos…). En revanche, aucun doute sur l’intérêt du directeur sportif parisien pour l’autre pépite de l’écurie Raiola…

Tout est encore faisable pour Haaland