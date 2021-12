Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat à Barcelone sur Haaland…

Publié le 20 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Si le FC Barcelone rêve de s’offrir Erling Braut Haaland, certains ne se font pas vraiment d’illusions à ce sujet.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est au coeur d’une énorme bataille entre les plus grands clubs européens. Et parmi ceux-ci, on retrouve notamment le FC Barcelone. Malgré la situation financière actuelle du club catalan, Joan Laporta veut croire en ses chances. D’ailleurs, dernièrement, le président blaugrana a rencontré Mino Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, pour poser les bases d’une future opération. De quoi donner de grands espoirs aux fans barcelonais. En revanche, Victor Font ne se montre pas si optimiste.

« Des fausses illusions »