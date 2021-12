Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le digne successeur de Thiago Motta enfin trouvé par Pochettino ?

Publié le 20 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Au PSG, depuis 2018 et la retraite de Thiago Motta, le successeur de l’Italien comme sentinelle n’a jamais été trouvé. Et si celui-ci était Marco Verratti ?

Joueur du PSG entre 2012 et 2018, Thiago Motta a été d’une importance énorme au sein du club de la capitale. Positionné en sentinelle devant la défense, l’Italien était le maitre à jouer et le régulateur du jeu parisien. Mais depuis sa retraite, son départ n’a jamais été réellement pallié malgré tous les efforts et les joueurs recrutés pour tenter de venir le faire oublier. Le successeur de Motta est donc toujours recherché, mais Mauricio Pochettino pourrait bien avoir trouvé la solution avec Marco Verratti. De plus en plus, l’Italien est utilisé en 6 et apporte énormément grâce à sa faculté technique pour ressortir les ballons. De quoi enfin faire oublier Thiago Motta ?

« Le poste où il est le meilleur »