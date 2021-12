Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti valide un très gros coup de Leonardo !

Publié le 19 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le recrutement estivale du PSG, Marco Verratti révèle la façon dont il a accueilli les nouveaux parisiens.

Cet été, le PSG a frappé très fort en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un mercato qui a grandement fait parler à travers l'Europe compte tenu de la qualité des joueurs arrivés à Paris. Malgré la difficulté ou l'irrégularité des recrues parisiennes, Marco Verratti se réjouit de ce mercato.

Verratti s'enflamme pour le recrues estivales