Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Erling Haaland !

Publié le 19 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré la détermination du FC Barcelone à vouloir rafler la mise avec Erling Haaland, Javier Tebas annonce clairement que le club catalan ne sera pas en mesure de recruter le buteur norvégien. Une aubaine pour le PSG ?

En pleine bourre avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est l’objet de toutes les convoitises sur le marché des transferts ! Le10sport.com vous révélait en exclusivité en août dernier que le PSG cible le buteur norvégien pour assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, mais le FC Barcelone est annoncé comme un concurrent redoutable dans ce dossier et serait également déterminé à recruter Haaland.

Tebas n’y croit pas pour Haaland au Barça