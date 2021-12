Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie fracassante sur le feuilleton Haaland !

Publié le 17 décembre 2021 à 16h45 par D.M.

Président de la Liga, Javier Tebas ne croit pas à une arrivée d'Erling Haaland au FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui a fait du joueur norvégien sa grande priorité.

Le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans plusieurs mois, mais plusieurs clubs commencent à avancer leurs pions dans le dossier Erling Haaland. L’attaquant de 21 ans a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison comme l’a confirmé son agent, Mino Raiola, à Sport 1 . Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le PSG a fait de l’international norvégien sa priorité notamment en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré son intérêt pour le joueur parisien, la Casa Blanca suivrait aussi la situation d’Haaland, tout comme le FC Barcelone.

Haaland au FC Barcelone ? Tebas n'y croit pas