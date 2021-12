Foot - Mercato - ASSE

Mercato : ASSE, Arabie Saoudite... Le message fort de M'Baye Niang !

Publié le 19 décembre 2021 à 15h00 par A.M.

Interrogé sur ses différents choix de carrière, M'Baye Niang revient sur son choix de signer en Arabie Saoudite après son arrivée avortée à l'ASSE.

Alors que l'AS Saint-Etienne était en quête de renforts offensifs, M'Baye Niang est passé tout proche d'être prêté dans le Forez alors qu'il ne jouait plus au Stade Rennais. Mais alors que tout était bouclé, l'affaire a finalement capoté à cause de l'irruption de nombreux agents qui ont réclamé des commissions. Finalement, l'international sénégalais a rejoint le club saoudien d'Al-Ahli. Une période sur laquelle est revenu l'actuel attaquant des Girondins de Bordeaux.

Niang explique le choix de l'Arabie Saoudite