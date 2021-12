Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ XXL envisagé par Longoria cet hiver ?

Publié le 19 décembre 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Boubacar Kamara aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat. Le joueur de 22 ans pourrait quitter l'OM dès le mois de janvier.

L’été a été chaud du côté de l’OM. Le club marseillais a profité du dernier mercato estival, le premier sous l’ère Pablo Longoria, pour se renforcer considérablement. Au cours des mois de juillet et août, douze recrues ont posé leurs valises sur la Canebière. Le président marseillais a donc dû dégraisser son effectif, prêtant plusieurs joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Jorge Sampaoli comme Kévin Strootman ou Nemanja Radonjic. Selon certains médias, l’OM a aussi voulu réaliser de jolis coups et amasser de l’argent grâce aux ventes de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara. Finalement, les deux joueurs sont restés à Marseille. Mais pour le milieu de terrain de 22 ans, l’heure est à la décision. Son contrat expire à la fin de la saison et son avenir dans son club formateur reste incertain. « Non je n'ai pas encore pris ma décision, je suis toujours en réflexion. Sur la fin du mercato ? J'ai juste eu l'impression de ne pas avoir eu le choix. Mais j'ai vite tourné la page. Ce n'est pas arrivé à qu'à moi dans l'effectif. C'est passé maintenant (...) C'est mon représentant qui gère tout ça, les offres sont confidentielles. Ce n'est pas à moi de s'exprimer. Moi je me concentre sur le terrain. Quand j'aurai pris ma décision concernant mon contrat, je serai le premier à le dire » avait-il confié à la fin du mois de novembre.

Manchester United prêt à s'offrir Kamara cet hiver ?