Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé tout proche d’être bouclé ?

Publié le 19 décembre 2021 à 12h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain. Cependant, un départ du côté du Real Madrid semble se rapprocher à grands pas.

L’été dernier, le PSG avait l’opportunité de récupérer une importante indemnité de transfert en vendant Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais désireux de voir l’international tricolore prolonger, la direction parisienne a décidé de le conserver. Désormais, le club de la capitale n’est plus à l’abri de voir sa star partir libre à l’issue de la saison, lui dont le contrat arrive à son terme en juin prochain. Pour le moment, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas pris de décision pour son avenir. Cependant, un départ du côté du Real Madrid semble se rapprocher de plus en plus.

L’arrivée de Mbappé au Real Madrid en passe d’être bouclée