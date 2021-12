Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre attaquant d'Al-Khelaïfi vers le Real Madrid ?

Publié le 19 décembre 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait déjà promis au Real Madrid. En plus du crack français, Pablo Sarabia pourrait également rejoindre la Maison-Blanche à l'été 2022.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé est dans sa dernière année de contrat. Engagé jusqu'au 30 juin, le numéro 7 parisien serait sur le point de partir. Alors qu'il voudrait rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG. Conscient de la situation, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà compris qu'il n'y a plus rien à faire pour son attaquant français. Comme l'a indiqué El Nacional , le président du PSG verrait Kylian Mbappé signer au Real Madrid le 1er juillet car il aurait refusé toutes ses offres de contrat et aurait un pré-accord avec Florentino Pérez. Et en plus de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi pourrait également voir Pablo Sarabia signer au Real Madrid, mais cette fois le président du PSG aurait donné son aval.

Al-Khelaïfi aurait accepté de négocier le transfert de Sarabia à Madrid