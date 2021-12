Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait jouer un sale coup avec Benzema et le PSG !

Publié le 18 décembre 2021 à 20h00 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Karim Benzema. Et grâce à Zinedine Zidane, le président du PSG pourrait avoir davantage de chances de boucler l'arrivée du buteur du Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine s'il ne prolonge pas très vite. Et alors que son numéro 7 voudrait rejoindre le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ne croirait plus en ses chances de pouvoir le conserver. Selon El Nacional , le président du PSG aurait compris que Kylian Mbappé fera ses valises le 1er juillet, car il aurait refusé toutes ses offres et aurait déjà un pré-accord avec le Real Madrid. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi voudrait recruter Karim Benzema pour se venger de Florentino Pérez. Et grâce à Zinedine Zidane, il pourrait voir ses chances de rafler la mise augmenter.

Zinedine Zidane, la clé de l'opération Karim Benzema ?