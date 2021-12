Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une grande annonce pour Eden Hazard !

Publié le 18 décembre 2021 à 14h30 par H.G. mis à jour le 18 décembre 2021 à 14h31

Alors que le Real Madrid n’a toujours pas eu la chance de voir Eden Hazard afficher son meilleur visage depuis son arrivée, le club madrilène serait maintenant dans l’optique de l’exposer pour tenter d’attirer des prétendants. Et c'est justement ce que prévoit de faire Carlo Ancelotti.

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Chelsea afin de compenser le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus survenu un an plus tôt, Eden Hazard n’a jamais réussi à faire oublier le Portugais, bien au contraire même. En effet, les deux premières années de l’international belge en Espagne ont été partagées entre des performances bien en-dessous des attentes et de nombreux pépins physiques. Malgré cela, la direction madrilène a décidé de lui laisser une nouvelle chance cette saison, sauf que rien ne s’est vraiment amélioré pour Eden Hazard en cet exercice 2021/2022. En conséquence, il est annoncé que le Real Madrid a perdu patience cette fois et qu’un départ au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts a des chances de se produire pour l’ancien joueur du LOSC.

Eden Hazard va jouer contre le Cádiz CF ce dimanche