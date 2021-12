Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard vers une destination improbable ?

Publié le 18 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Ancien pensionnaire du LOSC où il avait d’ailleurs été formé, Eden Hazard figurerait plus que jamais sur les tablettes du club nordiste alors que sa situation se complique au Real Madrid.

Récemment interrogé au micro de L’Equipe du Soir, le président du LOSC Olivier Létang ouvrait la porte à un retour d’Eden Hazard qui est annoncé en instance de départ du côté du Real Madrid où il n’a jamais réussi à briller : « Je vais moi-même le chercher en Espagne (rires). Ça peut paraître quelque chose d’impossible. Évidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités », indiquait le dirigeant lillois. Et il semblerait que cette piste soit concrète pour Hazard…

Le LOSC à fond sur Hazard ?

En effet, comme l’a annoncé AS, le LOSC aurait réellement envie de rapatrier Eden Hazard et envisagerait de boucler cette opération sous la forme d’un prêt gratuit, sans option d’achat, demandant également au Real Madrid de prendre en charge une partie du salaire de l’international belge, qui gagne près de 13M€ par an. Une piste qui semble donc improbable mais pas impossible…