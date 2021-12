Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a vendu la mèche pour le mercato de janvier !

Publié le 18 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations dont le PSG fait l’objet en vue du prochain mercato hivernal, Leonardo laisse entendre que le club de la capitale devrait rester calme au cours de cette période.

Après s’être considérablement renforcé lors du dernier mercato estival avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, le PSG sera-t-il aussi actif en janvier ? Interrogé jeudi soir lors d’une conférence donnée à La Sorbonne, Leonardo a évoqué le sujet et semble clairement indiquer que le PSG ne bougera pas cet hiver.

Le PSG très calme en janvier ?