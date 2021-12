Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une grosse confidence sur le mercato hivernal !

Publié le 17 décembre 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 17 décembre 2021 à 8h49

Alors que l’ouverture du mercato hivernal approche à grands pas, le PSG ne semble pas directement concerné par cette période et devrait rester calme à en croire le discours de Leonardo.

Le PSG sera-t-il actif durant le mercato hivernal ? À en croire les dernières tendances, c’est surtout dans le sens des départs que Leonardo aurait reçu des directives afin d’alléger la masse salariale et de récupérer des liquidités, et les éléments poussés vers la sortie ont déjà été ciblés en interne (Kurzawa, Rico, Dagba, Rafinha, Diallo…). Interrogé à l’occasion d’une conférence de presse organisée à La Sorbonne, Leonardo a fait un point mercato, et le directeur sportif du PSG indique clairement que son équipe n’a aucun besoin pressant pour cet hiver.

« Des équipes cherchent, ce qui n’est pas notre cas »