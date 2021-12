Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Leonardo sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 décembre 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ libre du PSG, Leonardo semble toujours avoir l’espoir de parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige plus que jamais vers un départ libre du PSG à cette date dans la mesure où il n’a toujours pas ouvert la porte à l’idée d’une prolongation, et ce quelques mois après son départ avorté au Real Madrid. Pire, il sera légalement en mesure de signer un pré-contrat avec le club de son choix – vraisemblablement les Merengue – dès le 1er janvier en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Bref, autant dire que le futur de Kylian Mbappé ne semble plus du tout s’écrire au PSG au-delà de cette saison.

« On va voir »