Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo torpillés... par une star du Real Madrid ?

Publié le 17 décembre 2021 à 7h15 par A.C.

Leonardo semble décidé à renforcer encore plus le Paris Saint-Germain à tous les postes, mais les choses pourraient bien ne pas se passer comme prévu.

Cet été, Leonardo a montré un certain talent sur le marché des joueurs en fin de contrat, avec notamment Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma. Il ne devrait donc pas s’arrêter là et travaillerait déjà sur plusieurs dossiers pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. L’un d’entre eux concernerait Antonio Rüdiger, lié à Chelsea jusqu’en juin prochain et particulièrement tenté par une nouvelle aventure. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque la presse espagnole assure que l’Allemand pourrait se diriger vers le Real Madrid.

Alaba pousse Rüdiger à faire comme lui !