Mercato - PSG : Le Bayern Munich est prêt pour Lewandowski !

Publié le 17 décembre 2021 à 1h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski aimerait quitter le Bayern Munich l’été prochain et le PSG est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs au monde, Robert Lewandowski semble vouloir se lancer un nouveau défi. A 33 ans, il aurait vraisemblablement demandé au Bayern Munich de le libérer un an plus tôt que l’échéance de son contrat et il ne semble pas manquer d’options. Sur le10sport.com, nous vous avons parlé de l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, qui devrait sans aucun doute perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison. Lewandowski semble toutefois également plaire au Real Madrid, ainsi qu’en Premier League.

Zahavi doit d’abord prévenir le Bayern Munich