Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland facilitée par Lewandowski ?

Publié le 16 décembre 2021 à 12h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte miser sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que le Barça manquerait de moyens et que Robert Lewandowski est toujours au Bayern, Leonardo ne devrait pas être inquiété par ces deux écuries européennes vis-à-vis du Norvégien. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait tout intérêt à garder un oeil sur le Real Madrid et Manchester City, qui se considéreraient comme les favoris pour le recrutement d'Erling Haaland.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, Leonardo a déjà tout prévu. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux cibles préférentielles pour la potentielle succession de son numéro 7 : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et alors que Mino Raiola a parlé d'une concurrence avec le Real Madrid, Manchester City, le Bayern et le FC Barcelone, deux de ces écuries seraient désormais hors jeu.

Le Bayern et le Barça à la traine pour Erling Haaland ?