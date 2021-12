Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid a tracé son plan de vol !

Publié le 16 décembre 2021 à 7h15 par A.C.

Le Real Madrid semblait être l’un des principaux adversaires du Paris Saint-Germain dans la course à Erling Haaland, mais Florentino Pérez semble avoir un peu lâche ce dossier...

L’été 2022 pourrait être celui d’Erling Haaland. Il n’y a pas un club qui ne voudrait pas le serial-buteur du Borussia Dortmund, mais ils ne sont pas nombreux à pouvoir se le payer. Le Paris Saint-Germain en fait partie comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, mais il faudra également compter sur l’énorme puissance des clubs anglais, comme Chelsea ou encore Manchester City. En Espagne, c’est le FC Barcelone qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours, avec Joan Laporta prêt à faire un énorme effort pour recruter Haaland.

Le Real Madrid veut d’abord régler l’arrivée de Mbappé