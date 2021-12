Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre en préparation pour un international français ?

Publié le 16 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone songerait à Anthony Martial pour cet hiver sous la forme d’un prêt, l’Atletico de Madrid serait prêt à mettre le feu à cette opération en proposant un échange de joueurs aux Red Devils.

« Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club. ». Pour Sky Sports, Philippe Lamboley, agent d’Anthony Martial, ouvrait clairement la porte à un départ en prêt de Manchester United cet hiver. Une occasion en or pour le FC Barcelone qui chercherait à renforcer le secteur offensif de l’effectif de Xavi Hernandez de la meilleure des manières possibles d’un point de vue financier, la situation économique du club catalan étant très délicate. Cependant, il faudrait s’attendre à un bras de fer entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid pour Anthony Martial qui aurait des chances de tourner en la faveur des Colchoneros en raison d’un point spécifique.

Un échange de joueurs entre l’Atletico et United pour Martial ?