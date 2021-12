Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive serait programmée pour Anthony Martial !

Publié le 15 décembre 2021 à 0h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s’intéresserait à Anthony Martial, l’Atlético de Madrid songerait également à mettre la main sur l’international français et devrait prochainement passer à l’action.

En manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial pourrait quitter Old Trafford dès le mercato hivernal à en croire les récentes déclarations de Philippe Lamboley, agent de l’international français, au micro de Sky Sports : « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club. » Invité à réagir à cette sortie, Ralf Rangnick a indiqué qu’il attendait d’en parler avec le principal concerné avant de se prononcer clairement sur le sujet, mais le départ de Martial semble bel et bien à l’ordre du jour. De quoi arranger les affaires du FC Barcelone, désireux de se renforcer à moindre coût et attentif à la situation d’Anthony Martial, mais un autre club espagnol serait à l’affût dans ce dossier.

L’Atlético envisage un échange pour Martial