Mercato - Barcelone : Un énorme coup prend forme pour Xavi !

Publié le 14 décembre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Ferran Torres, le club catalan serait toujours la destination privilégiée du joueur de Manchester City.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone ambitionne de renforcer son effectif dans de nombreux secteurs de jeu. Et au cours de la fenêtre hivernale des transferts, c’est notamment en attaque que l’écurie catalane aurait l’intention de se renforcer en enrôlant un nouvel avant-centre ainsi qu’un ailier supplémentaire. Dans cette optique, le nom de Ferran Torres est associé avec insistance au Barça depuis quelques semaines et tout indique que le FC Barcelone a effectué la moitié du chemin dans ce dossier.

Le FC Barcelone et Manchester City doivent encore se mettre d’accord