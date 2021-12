Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions de taille sur l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 14 décembre 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que l’option Bayern Munich serait sur la table pour l’avenir d’Ousmane Dembélé, cela serait toutefois loin d’être d’actualité. Explications.

Si Ousmane Dembélé est aujourd’hui un joueur du FC Barcelone, cela pourrait ne plus être le cas d’ici quelques mois. En effet, le Français arrive au terme de son contrat et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation malgré les efforts de Joan Laporta. A partir du 1er janvier, Dembélé pourra donc discuter avec d’autres clubs européens et des offres devraient arriver. Alors que le Barcelonais est notamment envoyé en Premier League, il a également été question d’un possible retour en Bundesliga puisque le Bayern Munich serait intéressé.

Un avenir au Bayern Munich ?