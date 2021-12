Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est totalement fixé pour le départ d'Icardi !

Publié le 14 décembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi serait prêt à faire ses valises dès cet hiver pour rejoindre la Juventus. Désireuse de s'offrir les services du buteur argentin, La Vieille Dame serait déjà en contact avec lui. Toutefois, la Juve serait confrontée à plusieurs obstacles sur ce dossier. Selon la presse italienne, Massimiliano Allegri n'aurait pas vraiment les moyens de répondre aux attentes de Mauro Icardi et du PSG. Ainsi, il n'envisagerait qu'un prêt sans pouvoir garantir un rachat à l'issue de la saison. Une formule qui pourrait ne pas convenir à Leonardo.

Depuis son arrivée au PSG, Mauro Icardi est en chute libre. A tel point qu'il est devenu indésirable à Paris. Avec l'arrivée de Lionel Messi, Mauro Icardi est soumis à une concurrence d'autant plus grande. Et alors qu'il a eu des problèmes d'ordre physique et des soucis personnels, Mauro Icardi n'a pu bénéficier que d'un très faible temps de jeu depuis le début de la saison. Une situation qui aurait poussée le PSG à revoir ses plans avec Mauro Icardi. Alors que Mauricio Pochettino ne compterait pas vraiment sur son numéro 9, Leonardo aimerait se débarrasser de lui dès la prochaine fenêtre de transferts. Mais qu'en pense Mauro Icardi ?

La Juve et Mauro Icardi toujours en contact pour janvier ?

Selon les dernières informations d' Il Corriere della Sera , Mauro Icardi serait prêt à quitter le PSG dès cet hiver. En grande difficulté à Paris, le buteur argentin estimerait qu'un départ est la seule solution pour pouvoir se relancer. Ainsi, il pourrait atterrir à la Juventus au mois de janvier. D'après les indiscrétions de Calciomercato.com, divulguées ce mardi matin, la Juventus serait en ballotage plus que défavorable concernant Dusan Vlahovic. Ainsi, la nouvelle priorité turinoise serait actuellement Mauro Icardi, même si ce dossier ne devrait pas être facile à boucler non plus.

La Juve ne peut négocier qu'un prêt sans obligation d'achat