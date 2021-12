Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino règle un premier dossier chaud de l'hiver !

Publié le 14 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs concernant Mauro Icardi, Mauricio Pochettino assure qu'il compte sur son compatriote.

Peu utilisé depuis le début de saison, Mauro Icardi semble plus que jamais sur le départ. Il faut dire qu'entre sa situation sportive et ses récents problèmes de couples affichées sur les réseaux sociaux, l'attaquant argentin n'est pas au mieux et un retour en Italie semble se préciser, notamment vers la Juventus. Cependant, Mauricio Pochettino assure qu'il compte toujours sur Mauro Icardi.

Pochettino retient Icardi