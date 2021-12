Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino vend la mèche pour son avenir !

Publié le 13 décembre 2021 à 11h15 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs entourant son avenir, Mauricio Pochettino semble avoir les idées claires et affiche ses ambitions pour le reste de la saison avec le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, notamment à cause du jeu proposé par le club de la capitale. Doha rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane qui est libre depuis son départ du Real Madrid. Cependant, il va peut-être falloir se montrer patient pour un changement d'entraîneur. En effet, Manchester United a nommé Ralf Rangnick, au moins jusqu'à la fin de la saison, et Mauricio Pochettino se projette sur les prochaines échéances du PSG, à commencer par les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se disputeront en février et mars prochains.

Pochettino se projette... au PSG